"ناسا": حلقات كوكب زحل ستختفي في عام 2025

يبدو أن الوقت ينفد سريعاً لرؤية حلقات كوكب زحل، إذ لم يتبق أكثر من 18 شهراً قبل أن تختفي هذه الحلقات من المشهد، وفق ما أكدته وكالة الفضاء الأميركية ناسا، التي قالت إن محبي مراقبة الفضاء لن يكون بمقدورهم مشاهدة حلقات كوكب زحل المميزة بعد عام 2025، قبل أن تميل حافة زحل مع الأرض، مما يؤدي إلى ميلان هذه الحلقات الضخمة نحو خط غير مرئي.

وتعتبر حلقات زحل هياكل ضخمة تمتد ما بين 70 ألف إلى 140 ألف كيلو متر، ومع ذلك فإنها رقيقة للغاية بالمقارنة لحجمها حيث يبلغ سمكها نحو 10 أمتار في الحلقات الرئيسة، مما يجعلها تختفي عند النظر إليها من الجانب.

ولكن هذه الحلقات لن تختفي إلى الأبد، وستميل نحو الأرض خلال المرحلة التالية من مدار زحل الذي يبلغ نحو 29 سنة أرضية.

وبالنظر إلى ميلان مداره، يميل زحل قليلاً نحو الشمس وبعيداً عنها خلال فترة هذا المدار.

وهذا يعني أنه خلال المدار القصير أي كل 13.7 أو 15.7 سنة أرضية، يمكن مشاهدة زحل من الجانب بصورة جيدة من كوكب الأرض.

ويبعد زحل عن الأرض 1.2 مليار كيلومتر، ولهذا تبدو الحلقات وكأنها قد اندثرت للناظر من الأرض.

وتبدو حلقات كوكب زحل بأنها مائلة نحو الأرض بزاوية قدرها 9 درجات وبحلول عام 2025ستنخفض الزاوية إلى 3.7 درجة.

وظهرت هذه الحادثة الفلكية آخر مرة في سبتمبر عام 2009، وقبل ذلك لم تظهر منذ عام 1996. ولن تسنح للفلكيين فرصة رؤية زحل من هذا المنظور الفريد حتى أكتوبر عام 2038.

وعندما يميل زحل بصورة تجعل من المستحيل رؤية حلقاته من الأرض، يقول الفلكيون أنه سيكون أمر ممتعاً مراقبة بعض أقمار كوكب زحل البالغ عددها 156 قمراً.