«الاسم والفخر».. تأسيس لنظرية الحماية في حقوق الإنسان

من المعروف جداً أن منهجية عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان تعتمد على تشويه السمعة، وتستند لمبدأ الاسم والعار “Name and Shame”. وخلال سنوات طويلة من العمل والنضال الحقوقي الذي اعتمد هذه المنهجية في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المدنيين في التمتع بحقوقهم وحرياتهم، تم الالتزام بممارسة هذا النهج وفق ضوابطه الأخلاقية ومؤشراته الإنسانية، وأصبحت حركة حقوق الإنسان حركة مدنية هادفة وإيجابية، أسهمت في تحرير الإنسان وتنمية الشعوب، وعززت من منظومة الحقوق والحريات في العالم، قبل أن تُختطف هذه الحركة المدنية من قبل تنظيمات شبه حكومية تعمل على خدمة دول وتنظيمات دولية وإرهابية، وتسعى لتسخير القيم والمبادئ الإنسانية في استهداف الدول لخدمة أجندات سياسية بعيدة عن الإنسانية وقيمها السامية.



«الإخوان المسلمون» وعديد التنظيمات الإرهابية والراديكالية وعدد من الدول والأنظمة، اعتمدوا خلال السنوات الأخيرة على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في تحقيق أهدافهم وغاياتهم، وسعوا إلى استغلالها في تضليل الرأي العام واستهداف أمن وسلامة واستقرار الدول، معتمدين على صورة مشوهة ومنكرة لاستخدام مبدأ “Name and Shame” الذي لطالما كان فخراً للنضال من أجل الإنسانية. وبسعيهم الواسع والمدعوم عملوا على نشر المنظمات الحقوقية التي تخدم أهدافهم وأجنداتهم، وسخّروا كل سبل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لخدمة تنظيماتهم وأجنداتهم، وأصبحوا لاعبين أساسيين بفضل ما يمتلكونه من مصادر وإمكانات في العمل على تشويه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبقدر انكشافهم للعالم سياسياً ودينياً وتنموياً، بقدر انكشافهم أخلاقياً وإنسانياً بعد أن عملوا على استغلال معاناة وآلام الناس في تنفيذ غاياتهم، واعتمدوا على تأثير حزم الكذب الكبيرة على قرار “big Data”، مستغلين في ذلك ما توفره التقنيات الحديثة من نشر واسع للمعلومات مع تغيير مصادرها وتنويع شكلها وطبيعتها، وهو ما مكنهم، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، من تسخير جُل إمكاناتهم في استهداف دول وأنظمة تقدم العديد من النماذج العالمية، وتتصدر جل المؤشرات الدولية في العناية والرعاية لكافة القيم والمبادئ التي تقوم عليها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.



وفي مقابل ذلك كله كان سبيل الدول والمنظمات الحقوقية الدولية المستقلة هو التصدي لكل ما تروج له تلك التنظيمات أو تعمل على بثه ونشره، وإبراز الحقائق سبيلاً لتوضيح وتفنيد جملة الأكاذيب والدعاوى التي يتم الترويج لها من قبل تلك التنظيمات المسيسة والمؤدلجة، وهي منهجية وحيدة ظلت الدول والمنظمات الوطنية المستقلة تنتهجها سبيلاً لحماية حقوق الإنسان من استغلال تلك التنظيمات بعملها ونهجها، وهي مع الأسف الشديد تعتمد على ردة الفعل لا الفعل نفسه، في عجز منها أو عدم وجود آلية أخرى يمكن اتباعها في هذا المجال.



وبالأمس القريب وخلال كلمة لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في القمة العالمية للحكومات التي عقدت بدولة الإمارات، تحدث سموه في إطار تقديم نموذج لريادة الإمارات في مجال حماية المنظومة المجتمعية والبيئية، وليؤسس بكلمته منهجية عملية حاكمة في التصدي للمنظمات والتنظيمات والكيانات السياسية والحقوقية المسيسة والمؤدلجة، تقوم على مبدأ المبادرة لا التصدي، الإبراز لا التخفي، الفعل وليس ردة الفعل، وفي تأسيس لما يمكن اعتباره منهجية جديدة في حماية العمل على القيم الإنسانية السامية، بمنظور حقوقي يقوم على «إبراز الحقائق في مقابل تشويه السمعة»، أو لنقُل: «الاسم والفخر في مقابل الاسم والعار»، وهو ما قام به سموه عند الحديث عن الأسرة السوية وضرورة حماية الثقافة المجتمعية وحفظها في إطار الدولة والمجتمع، وخلق البيئة الصالحة وحمايتها من التلوث الثقافي والفكري، وكذلك باختيار الإمارات للرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية سلطان الجابر، لقيادة مؤتمر المناخ الذي سينظم بالإمارات نهاية العام، وتحدث سموه خلال المؤتمر في تأسيس لمبدأ حقوقي يقوم على “Name and Pride” وهو المنهج الذي ستتبعه بالتأكيد الدول والمنظمات الحقوقية المستقلة مستقبلاً، وستعتمده سبيلاً لحماية العمل الحقوقي وإبراز الجهود والإنجازات التي تقوم بها الدول لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من جانب، والمحافظة على مبادئها وقيمها المجتمعية السوية، حيث أوضح سموه للحاضرين ضرورة حماية تأصيل المجتمعات الإنسانية السوية التي هي أصل التنمية وغايتها، وبفخر الإمارات باختيار سلطان الجابر الذي ذكره بالاسم كأحد أبناء الإمارات لقيادة مؤتمر المناخ، وعدّد بعضاً من إنجازاته وجهوده المعنية بحماية المناخ والمحافظة على البيئة، وأبرز الدور الإنساني والتنموي الذي قام ومازال يقوم به في دحض وإبطال جملة الأكاذيب التي عملت دول وتنظيمات حقوقية وإعلامية مؤدلجة على الترويج لها خلال الفترة الماضية، وسخّرت من أجلها جُل إمكاناتها وقدراتها، واستنزفت خلالها مواردها المالية في سعي لتأليب الرأي العام العالمي، الذي لم يستطع أن يصمد أمام عبارة واحدة ذكرها سموه في جملة حديثه أمام قيادات العالم بالقمة العالمية للحكومات.