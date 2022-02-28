"الداخلية" الكويتية تعلق على واقعة "إهانة العلم الوطني".. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق سيدة جرى اتهامها بـ"إهانة العلم الوطني"، وفقا لما ذكرت مواقع محلية.

ويأتي هذا القرار من قبل الوزارة عقب تداول فيديو لفتاة شابة وقد ألبست كلبها الأليف قميصا يحلم ألوان علم الكويت خلال مشاركتها في احتفالات أعياد التحرير وانسحاب القوات العراقية من البلاد بعد غزوها في أغسطس من العام 1990.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الجهات الأمنية باشرت على الفور الإجراءات القانونية بحق السيدة المعنية، وذلك بعد أن ظهرت بمقطع فيديو أهانت فيه علم الدولة، تزامنا مع احتفالات الأعياد الوطنية".

وكانت وزارة الإعلام أعلنت أن الاحتفالات بالأعياد الوطنية للعام الحالي سوف تقام تحت شعار "جنة لنا كلنا، وذلك احتفاء بالعيد الوطني الحادي والستين والذكرى الواحدة والثلاثين لأعياد التحرير.

وتأتي الاحتفالات بالأعياد الوطنية للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع إعلان السلطات الكويتية تخفيفها للقيود المفروضة.

وكانت حادثة مشابهة قد وقعت في العام 2019 عندما أثار مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كلبًا ميتًا وقد لف بالعلم الكويتي موجة من الاستياء والسخط، وسط مطالبات بمحاسبة الفاعل.

وظهر في ذلك المقطع الذي صورته إحدى السيدات جثة كلب ضال على قارعة الطريق قبل أن تقوم بنزع العلم عن الكلب.

وقد طالب بعض المغردين وقتها بالبحث عن الفاعل ومحاسبته على ما اقترفت يداه.

وزارة الداخلية الكويتية: اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق سيدة أهانت «علم الكويت» أثناء الإحتفال بالأعياد الوطنية. #عيد_التحرير pic.twitter.com/V38jVPXstw — الحياديـة (@Al7eyadea) February 28, 2022

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