جريمة مروعة في مصر.. قتل شقيقه داخل قطار وسط ذهول الركاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت مباحث مدينة السادات شمال مصر، القبض على قاتل تاجر عسل داخل قطار المناشي بنطاق محطة الخطاطبة بمركز السادات.

وفي تفاصيل الواقعة تبين أن القاتل هو شقيق المجني عليه وأقدم على إطلاق النيران على شقيقه داخل القطار لخلافات بينهما وسط ذهول الركاب.

واختلف الشقيقان وتعالت صيحاتهما داخل القطار ليخرج أحدهم مسدس ويطلق النار علي شقيقه ٣ طلقات في رأسه ليلقى مصرعه في الحال.

وسادت حالة من الهرج والذعر بين ركاب قطار المناشي في محطة الخطاطبة وتعالت الصرخات ليقوم الأهالي بنقل الجثة علي الرصيف وإبلاغ قوات الشرطة.

وفر المتهم هاربا عقب قتل شقيقه إلا أنه تم التوصل إليه عقب ساعات من الحادث وكشف غموض الواقعة.

وكان تاجر العسل وهو من محافظة قنا ومقيم قرية كفر دواد الجديدة بمركز السادات، قد لقي مصرعه داخل قطار المناشي في محطة الخطاطبة حيث تم إطلاق النار عليه وسط صرخات وذهول الجميع.

وحسب صحيفة صدى البلد، تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث السادات بوجود قتيل داخل قطار المناشي.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع التاجر داخل القطار عقب إطلاق النار عليه وسط الركاب حيث أطلق النار عليه شخص مجهول لم يتم تحديد هويته بعد.

فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى السادات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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