والدة عريس تحاول تسميم العروس يوم الزفاف !

المصدر: متابعات - شريف مهدي

شاركت منظمة حفلات زفاف سابقة قصصاً جامحة من حفلات الزفاف التي عملت فيها، بما في ذلك إحدى القصص التي حاولت فيها والدة العريس تسميم العروس في يوم الزفاف، وذلك وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت منظمة الحفلات "كالي" في حسابها على تيك توك، إنه في إحدى حفلات الزفاف كان كل شيء على ما يرام، ثم حضرت والدة العريس وطلبت وضع كب كيك مع كعكة الزفاف لضمان وجود حلوى كافية للجميع، وتم ذلك بالفعل، حتى حاولت والدة العريس إطعام عروس ابنها بواحدة من هذا الكعك.

اتضح أن الكب كيك كان مصنوعاً من جوز الهند وأن العروس كانت "تعاني من حساسية شديدة ومميتة" تجاهه، وحينما لاحظ العريس جوز الهند فوق الكعكة صرخ في والدته قائلاً: "أمي تعرفين أنها تعاني من الحساسية!"، وبعدها ساد السكون في القاعة بينما كان العريس يحدق بفم مفتوح في والدته، والعروس تبدو مرعوبة وخائفة للغاية.

بعد ذلك قام العريس الذي فقد عقله حينها بإلقاء الكب كيك الذي أخذه من العروس وبدأ في الصراخ بوالدته، واتهمها بأنها ليست داعمة للزيجة.

وحصل مقطع منظمة حفلات الزفاف كالي على الكثير من الاهتمام حيث تمت مشاهدته أكثر من 900000 مرة وحصل على أكثر من 184000 إعجاب، فيما تباينت تعليقات المشاهدين وأكد الكثير منهم أن ما حدث كانت محاولة قتل بكل تأكيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news