السعودية: القبض على 62 متهماً في قضيتي مخدرات

المصدر: الرياض - واس

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية، العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 94 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و17812 كيلو جراماً من مادة القات المخدر.

أضاف أنه تم القبض على المهربين وعددهم 55 متهماً، منهم 30 مواطناً سعودياً، و13 من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية الإثيوبية، و5 من الجنسية الإريترية، ومتهمان من الجنسية الهندية.

وتابع أن الدوريات البرية بمنطقة نجران تمكّنت من إحباط محاولة تهريب 274 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم 7 متهمين جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

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