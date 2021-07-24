رصاصة بالرأس.. انتحار حارس أمن‎ داخل السفارة الأميركية في الكويت

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله السبت، أن حارس أمن في السفارة الأميركية في الكويت أقدم على الانتحار بإطلاق رصاصة على رأسه داخل دورة مياه بالسفارة.

وبحسب الصحيفة، قالت السلطات إنها تلقت بلاغا بوجود حارس أمن آسيوي متوف داخل مبنى السفارة الأميركية بمنطقة بيان في محافظة حولي.

وأضافت أن رجال الأمن انتقلوا على الفور إلى مبنى السفارة، وعثروا على موظف الأمن داخل دورة المياه.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الأمني قوله إن رجال الأمن وجدوا المنتحر مصابا بطلقة نارية في الرأس وبجانبه مسدس، لافتة إلى أنه هندي الجنسية ويدعى (جاجاديش)، ويبلغ 44 عاما.

وإثر ذلك جرى رفع الجثة من قبل رجال الأدلة الجنائية ونقلها إلى الطب الشرعي لتحديد وقت الوفاة وسببها.

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