عريس يغط في النوم بجوار عروسه على منصة الزفاف وفشل محاولات ايقاظه.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

حفلات الزفاف الهندية مليئة بالمرح والمتعة والألوان المبهجة، ومع ذلك، فإن يوم الزفاف من المعتاد أن يكون يوماً مرهقاً بشكل خاص بالنسبة للعروس والعريس اللذين يحظيان باهتمام الجميع.

ومع وجود العديد من طقوس ما قبل الزفاف والمراسم المتعددة، من المتوقع أن يصاب العروس والعريس بالتعب

في هذا السياق، انتشر أحد هذه الفيديوهات المضحكة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر العريس نائمًا على منصة الزفاف بينما تجلس العروس بجانبه وقد ظهر عليها الحزن والغضب.

وخلال الفيديو القصير ظهرت العروس جالسة بجانب العريس الذي يبدو أنه غارق في النوم، بينما يحاول الكثير من الناس إيقاظه من سباته العميق لكن العريس لا يزال يغط في نومه.

هناك أيضًا تكهنات بأن العريس قد يكون في حالة سكر. ومع ذلك، فإن السبب الدقيق غير واضح.

شارك نيرانجان موهاباترا مقطع الفيديو المضحك لحفل الزفاف على موقع إنستغرام.

كل محاولات إيقاظه لا طائل من ورائها لأن العريس غير قادر على فتح عينيه.

انتشر الفيديو على نطاق واسع وأصبح الناس فضوليين لمعرفة السبب وراء سباته العميق. هل كان الكحول أم مجرد استنفاد طاقته بسبب كثرة المراسم وترتيبات العرس.

ومع انتشار الفيديو تحول العريس لمادة دسمة لكتابة النكات والتعليقات الساخرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news