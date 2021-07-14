شاب مصري يبتلع هاتفه المحمول 3 أشهر !

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت صحيفة مصرية واقعة غريبة لشاب يبلغ من العمر 27 عاماً ابتلع هاتفه المحمول وظل في جسده طوال 3 أشهر، بسبب رهان مع أحد أصدقائه، الأمر الذي جعله يضطر في النهاية إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الهاتف.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن استشاري الجراحة العامة موريد مكرم، قوله إن الشاب جاء إليه حاملاً أشعة على البطن، تظهر جسما ضخماً مستطيل الشكل، وقال له: "أنا بلعت تليفون من حوالي 3 شهور".

وقال الشاب للطبيب إنه دخل في تحدي مع أصدقائه وقام بابتلاع الهاتف وظل في بطنه طول 3 أشهر، وانتابت الطبيب حالة من الصدمة نظراً لظهور الشاب بشكل طبيعي دون ظهور مضاعفات عليه، وأكد الطبيب أن الشاب نجا من الموت بأعجوبة لأنه كان من الممكن أن يتعرض للاختناق والوفاة في الحال عند ابتلاعه الهاتف.

وأوضح الطبيب أنه تمكن برفقة فريقه من استخراج الهاتف من بطن الشاب بنجاح، مضيفاً: "الهاتف كان ملفوفاً داخل كيس، وهذا ساعد أن البطارية لا تصل للأمعاء التي كانت ممكن تنفجر وتتسبب في وفاة الشاب فوراً".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news