"القاهرة كابول".. مسلسل رمضاني يفضح مخططات الإرهاب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصرية، البوستر الدعائى لمسلسل "القاهرة كابول" الذى سيعرض في موسم رمضان 2021 ويفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة، كما نشر الفنان طارق لطفي البوستر الدعائي للمسلسل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

المسلسل كتبه عبد الرحيم كمال، وأخرجه حسام على وأنتجته شركة سينرجى، ويعتمد فى أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده الفنان فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، والإرهابى ويجسده النجم طارق لطفى، والذي أظهر البوستر تمتعه بشبه كبير مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي "أسامة بن لادن".

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تامر مرسى، قد أعلن منذ أيام أن مسلسل القاهرة كابول هو محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه، مؤكدا أن الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفنى والمحتوى، وأن "المتحدة" تخوض معركة الوعى وتفضح مخططات الإرهاب فى مصر والمنطقة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

ويشار إلى أن مسلسل "القاهرة كابول" يشارك فيه إلى جانب طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحى عبدالوهاب، كلا من "حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، وحسنى شتا، وكريم سرور"، وعدد آخر من الفنانين.

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