"تويتر" يحذر المستخدمين من تمني الموت لـ"ترامب" بعد إصابته بكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بأنه لا يسمح بالتغريدات التي تتمنى أو تأمل في الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو المرض المميت ضد أي شخص، وأن هذا المحتوى "مخالف لقواعدنا".

ويأتي إعلان "تويتر" بعدما تصدر إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا، ما دفع بعض المستخدمين إلى تمني موت ترامب علنا.

وقال تويتر في تغريدة إنه سيقوم بإزالة التغريدات التي تنتهك هذه السياسة. ومن الواضح أن هذه السياسة ستطبق على الأشخاص الذين يتمنون الموت لترامب.

وأوضح تويتر أن هذا لا يعني تعليق الحسابات تلقائيا، وذلك ردا على وسائل إعلام قالت أنه سيتم تعليق المستخدمين، نقلا عن بيان من تويتر، وهو ما يتعارض وبيان تويتر العام على منصته الخاصة.

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