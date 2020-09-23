بأمر القضاء.. عودة الآذان لصلاة الجمعة في مسجد بألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

سمحت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، بمعاودة الآذان لصلاة الجمعة عبر مكبر الصوت في أحد المساجد بمدينة اور-اركنشفيك.

وبعد نزاع استمر سنوات، رفضت المحكمة شكوى مقدمة ضد التصريح الذي أصدرته سلطات المدينة التي تقع شمالي منطقة الرور، بالآذان عبر مكبر الصوت.

كان سكان في المنطقة قدموا شكوى في عام 2015 ضد التصريح الصادر بالآذان عبر مكبر الصوت، وقد أجاز هذا التصريح إطلاق الآذان لصلاة الجمعة عبر الميكروفون لمدة لا تزيد عن ربع ساعة في الفترة بين الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وامتنع الآذان عبر مكبر الصوت من المسجد قبل خمسة أعوام بعد هذه الشكوى التي تقدم بها زوجان يملكان قطعة أرض تبعد 900 متر عن المسجد. وذكر المدعيان في شكواهما أن حريتهما الدينية أصبحت مقيدة بسبب الآذان.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم أنها لا تشاطر الشاكيين وجهة نظرهما فكل مجتمع يجب أن يقبل برؤية آخرين يعيشون معتقداتهم. وأضافت رئيسة المحكمة أنه طالما لم يتم إجبار أحد على ممارسة شعائر دين بعينه، فكل شيء على ما يرام.

ولم تجز المحكمة لصاحبي الشكوى التقدم باستئناف على قرارها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبتسيج، غير أن الشاكيين يمكنهما التقدم بشكوى ضد عدم السماح لهما بالاستئناف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news