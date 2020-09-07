بالفيديو.. استقالة معلمة روسية وصفت تلاميذها بـ "خنازير" و"محتالين"

المصدر: دبي – سمير سعيد

قدمت معلمة روسية تدرس اللغة الروسية وآدابها، وصفت تلاميذها في الصف الخامس الابتدائي بـ"طفيليين" و"خنازير" و"محتالين" بسبب القمامة في الفصل.

وقال موقع "فيستي رو" الروسي أن استقالة المعلمة جاءت بمحض إرادتها.

وفي 5 أغسطس، ظهر فيديو صوره طالب في الصف الخامس بإحدى مدارس تشيبوكساري، وهي إحدى مدن روسيا وعاصمة الكيان الفدرالي الروسي تشوفاشيا، على الشبكات الاجتماعية، حيث يمكن سماع معلمة اللغة الروسية وآدابها وهي تصف تلاميذها بـ "الطفيليات" و"مارقين" و"خنازير".

يشار إلى أنه وفقًا لنتائج التحقيق، تم توبيخ المعلمة، وبعد ذلك استقالت، وفقًا لتقرير وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

ونشرت إدارة التعليم في تشيبوكساري اعتذار مديرة المدرسة، سفيتلانا كوروتكوفا، إلى أولياء الأمور والطلاب: "تصرف المعلم بشكل غير مهني، منتهكة مدونة الأخلاق التربوية. ولكن لا ينبغي لأحد أن يحكم من خلال فعل طائش لمعلم واحد".

واليوم الاثنين، ستعقد جميع المدارس في المدينة اجتماعات حول مسألة الالتزام بالأخلاقيات التربوية، وفي المدرسة التي حدثت فيها الواقعة، حيث سيشارك علماء النفس في العمل لخلق مناخ ملائم.

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