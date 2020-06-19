غدا «الانقلاب الصيفي».. نهاره الأطول وليله الأقصر في النصف الشمالي للكرة الأرضية

المصدر: القاهرة - وكالات

تشهد مصر والدول الواقعة في النصف الشمالي للكرة الأرضية غدا السبت ذروة فصل الصيف والتي تحدث حول هذا الموعد من كل عام، حيث يميل القطب الشمالي للأرض باتجاه الشمس، وتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار السرطان عند خط دائرة عرض مقدارها 23.44 درجة شمال خط الاستواء.

ويعتبر هذا اليوم فلكيا هو ذروة فصل الصيف في هذا الجزء من العالم، ونهاره هو الأطول في العام، وليله الأقصر، ويتميز هذا اليوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بارتفاع درجات الحرارة نتيجة تعامد زاوية سقوط أشعة الشمس تقريبا على مناطق شمال خط الاستواء، وتكون الشمس في أعلى ارتفاع لها فوق الأفق ظهرًا.

وبعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا في السماء نحو الجنوب، وتسمى هذه اللحظة علميا بـ«الانقلاب الصيفي»، فتتحرك الشمس ظاهريا نحو الجنوب بشكل يومي تدريجيا إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي، وحينها تشرق الشمس مجددا من الشرق تماما وتغرب في الغرب تماما مرة أخرى.

وطبقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، فإنه بعد الاعتدال الربيعي الذي حدث هذا العام في يوم ٢١ مارس الماضي، استمرت حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا وواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فواصلت ساعات النهار زيادتها تدريجيا على حساب ساعات الليل، حتى أصبحت أشعة الشمس عمودية تماما على مدار السرطان وهو موعد لحظة ما يعرف فلكيا باسم «الانقلاب الصيفي 21 يونيو».

وفصل الصيف هو أحد فصول العام الأربعة التي يمر فيها كوكب الأرض بأربعة نقاط مفصلية هامة أثناء رحلته حول الشمس وتستغرق 365 يومًا و6 ساعات تقريبا، وهي الاعتدال الربيعي، والانقلاب الصيفي، والاعتدال الخريفي، والانقلاب الشتوي، وتتميز زاوية ميل محور دوران الأرض حول الشمس بأنها ثابتة ومقدارها 23.4 درجة ولا تتغير أثناء دوران الأرض حول الشمس وهذا ما يسبب تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، ويترتب عليه بدوره تغير الفصول الأربعة.

وحين يبدأ الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي يزداد النهار طولا كلما تحركنا شمال خط مدار السرطان إلى أن تصل ساعاته إلى 24 ساعة عند دائرة عرض 66.5 درجة (القطب الشمالي)، أي لا يرى سكان تلك المنطقة الليل طوال فترة الصيف، وهنا تسمى لياليه التي لا تحل بالليالى البيضاء، أما في منطقة خط الاستواء فيتساوى الليل والنهار دائما بصرف النظر عن الفصل السنوي، ولهذا يسمى خط الاستواء.



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