حالة الطقس غداً في مصر: سيول وعاصفة وأمطار رعدية

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلن مجلس الوزراء المصري منح إجازة غداً الخميس للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، وأيضاً المدارس والجامعة، بسبب توقعات الطقس السيء، والسيول والرياح التي تصل إلى حد العاصفة.

وقال مجلس الوزراء في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فى ضوء ما عرضه وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية".

حالة الطقس في مصر وتقرير هيئة الأرصاد الجوية

وكان مجلس الوزراء المصري قرر، أمس، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الغد، وحتى السبت القادم.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.

وأوضح المتحدث أن تقرير هيئة الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الاأحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشداً المواطنين توخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.

ويعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.