رفعت الأسد في «العناية المركزة» بباريس

المصدر: باريس - أ ف ب

نقل رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يحاكم في باريس في قضية «إثراء غير مشروع» في فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ الإثنين في «العناية المركزة»، وفق ما أعلن ابنه سوار الأسد.

وقال سوار السد الذي اتصلت به وكالة فرانس برس إنه «في العناية المركزة منذ مساء الإثنين».

وأوضح أن والده يعاني من نزيف معوي «وليس في حالة جيدة»، وأضاف «يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة».

وفي بداية محاكمته في التاسع من ديسمبر، اعتذر عن طريق محاميه، عن الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك. وقال أحد مستشاريه للمحكمة أن «أطباءه نصحوه بتجنب أي وضع يسبب توترا».

وطلبت النيابة الوطنية المالية مساء الإثنين حكما بسجن رفعت الأسد لأربع سنوات وفرض غرامة قدرها عشرة ملايين يورو عليه ومصادرة كل ممتلكاته التي يشملها التحقيق وهي منزلان كبيران ونحو أربعين شقة في باريس وقصر.