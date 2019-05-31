القاضية بريجيت.. أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة بالنمسا

المصدر: فيينا - وام

عيّن رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان ديربيلن، القاضية بريجيت بيرلين، رئيسة المحكمة الدستورية العليا، كرئيس وزراء انتقالي، وكلفها بتشكيل حكومة خبراء مؤقتة تدير شؤون البلاد، حتى تشكيل الحكومة الجديدة بعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة المقررة في سبتمبر القادم.

وقال الرئيس فان ديربيلين أنه قام باختيار رئيس الوزراء المؤقت بناء على نص الدستور، واعتبر أن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الأكثر ملاءمة لشغل منصب رئيس الوزراء خلال الوقت الراهن، وأرجع السبب إلى أنه «الحارس الأعلى لدستور النمسا».

ومن المقرر أن تقوم المستشارة المعينة بعرض أسماء الشخصيات المرشحة لشغل الحقائب الوزارية المختلفة في حكومتها المؤقتة على رئيس الجمهورية خلال اليومين القادمين حيث عبرت القاضية ديربيلين عن عزمها تشكيل مجلس وزراء يتمتع بخبرة وحساسية سياسية تضمن أداء الواجبات اللازمة لصالح الشعب.