في زمن أصبحت فيه الكلمة أقوى من السلاح، والصورة أسرع من الحقيقة، والمعلومة أوسع انتشاراً من المنطق، أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حملة #محتواك_أثرك، لتضيء الطريق أمام كل من يشارك حرفاً أو صورة أو فكرة في الفضاء الرقمي.

خلال مشاركتها في قمة الإعلام العربي تحت عنوان «دور الإعلام في عصر الخوارزميات»، وجّهت سموها رسالة واعية وعميقة بأن المحتوى لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، أو وسيلة للتعبير الشخصي، بل تحوّل إلى أداة لصناعة الهوية، وتشكيل الرأي، وقيادة الوعي المجتمعي.

اليوم نحن لا ننشر من نكون فقط، بل نُعرّف الآخرين من خلال النشر من نكون.

نحن لا نمثل أنفسنا فقط، بل نمثّل أوطاننا وثقافتنا وأخلاقنا أمام ملايين المتابعين.

كل تغريدة، وكل فيديو، أو تعليق هو مرآة لهويتك، وقد يتحول إلى بصمة باقية في ذاكرة الناس، وفي أذهان من يراك.

المبادرة تسلط الضوء على مسؤولية الأفراد والمؤثرين والإعلاميين في تشكيل وعي جماعي يعكس أرقى القيم، ويبتعد عن الإساءة والسطحية والتضليل، فما أسهل أن تُثير جدلاً، وما أصعب أن تترك أثراً نبيلاً.

ومن هنا، فإن الحملة تدعو كل شخص إلى أن يكون جزءاً من هذا التغيير الإيجابي، ويدرك أن تأثيره حقيقي، وأن مسؤوليته تبدأ من أبسط ما ينشر، وتنتهي عند مستقبل وطن بالكامل.

الحملة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية أن يكون كل فرد في المجتمع الرقمي مؤثراً إيجابياً، وتشجع على إنتاج محتوى هادف يحمل القيم الإنسانية، ويُعزز الرسالة الإعلامية البناءة التي تعكس أصالة المجتمع.

في كل يوم، نمتلك خياراً أن نكون ممن يُضيئون طريق الوعي، أو ممن يزيدون الضجيج.

#محتواك_أثرك.. دعوة نابعة من قيادة تؤمن بأن الإنسان هو صانع الحضارة، وبأن الإعلام رسالة قبل أن يكون وسيلة.

فلنُحسن الاختيار، ولنجعل مما ننشره سيرة نعتز بها، لا عبئاً نندم عليه.

ahmad.amiri1@outlook.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه