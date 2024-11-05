طفرة جديدة في إدارة سوق الإعلانات العقارية

خطوة رائدة يحققها قطاع العقارات في دبي، بتحقيق حوكمة الإعلانات العقارية عبر الإنترنت، وقفزة تكنولوجية جديدة تضع سوق عقارات الإمارة أعلى هرم قائمة الأسواق العقارية العالمية الأكثر تنظيماً وشفافية، من خلال مبادرة لوحة التحكم الذكية «Dubai Market Intelligence Dashboard»، التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك، خلال معرض «جيتكس غلوبال 2024».

اللوحة الذكية توفّر نظرة شاملة على الإعلانات المنشورة كافة، وتمكّن الجهات المختصة من متابعة مستوى تنظيم السوق، ومدى امتثال الشركات العقارية للمعايير. فبدلاً من الاكتفاء بمراقبة عشوائية أو شبه دورية، يمكن الآن لدائرة الأراضي والأملاك مراقبة جميع الإعلانات وتحديد المخالفات المتكررة وتوفير صورة واضحة عن مستوى الالتزام، وهذا بدوره يضمن شفافية لا نظير لها في معاملات البيع والإيجار، ويحمي حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

مع إطلاق هذه اللوحة يكون القطاع العقاري في دبي قد حقق مستوى غير مسبوق من الشفافية والمراقبة، ودقة في توفير المعلومات للمستثمرين ولجميع الأطراف المهتمة بمعرفة حالة السوق وتوجهاتها، إذ تتيح اللوحة تحديثات يومية لعدد العقارات المعلن عنها وأدائها، ما يساعد المتابعين على فهم توجهات السوق بشكل أفضل. والأهم من ذلك، أن اللوحة تتيح إمكانية فرز الإعلانات حسب تكرار المخالفة، وهي ميزة تعكس جدية الالتزام بتحسين بيئة الأعمال العقارية، وتجنب أي تحايل أو عملية تضليل قد تحدث.

هذه المبادرة الرقمية تجسد التوجه المتقدم للقطاع العقاري نحو الاستفادة من التكنولوجيا وليس ذلك في قطاع العقارات فقط، فهذا التوجه هو استراتيجية عامة تنتهجها دبي في جميع القطاعات لتحقيق رؤية المدينة الأذكى في العالم، ومع تكثيف مثل هذه المبادرات في القطاع العقاري تتحوّل سوق عقارات دبي إلى بيئة استثمارية مثالية للمستثمرين الباحثين عن سوق منظمة، شفافة، ومتطورة، ويتعزّز موقعها واحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري في العالم.

توظيف الحوكمة الذكية في مجال الإعلانات، يخدم مصالح كل الأطراف المشاركة في العلاقة العقارية، إضافة إلى حفظ حقوق المستثمرين، فهي تلزم المسوقين والوسطاء والمطورين بالانضباط وتطبيق قوانين الإعلانات العقارية، أو بمعنى آخر هذه المبادرة ستجفف منابع التضليل الإعلاني في العقارات، وستقضي على مختلف أشكال التحايل على القانون المنظم لهذا المجال.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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