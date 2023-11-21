الفرق بين الاستشارة والاستفسار في العقارات

يخلط الكثير من الأشخاص بين السؤال العادي أو الاستفسار، والاستشارة في مجال العقارات. أحياناً قد تكون ردة فعل السائل سلبية تجاه عدم الرد على سؤاله، أو الرد عليه بطريقة سطحية ومختصرة، وهنا يجب العلم بأن الأمر يختلف، بحيث لا يمكن الرد على جميع الاستفسارات، لأن من ضمنها ما يندرج تحت نظام الاستشارة، ويتطلب إجابة مفصّلة وخاصة.

يكمن الفرق بين «الاستفسار» و«الاستشارة» في أن الاستفسار أو السؤال تكون إجابته موحدة وصالحة للجميع، وأحياناً تكون إجابته بـ«نعم» أو «لا»، «صح» أو «خطأ»، ما يعني أن إجابته تتطلب كلمة أو جملة مختصرة، والعجيب في الأمر أن معظم الأسئلة أو الاستفسارات يمكن أن يجد السائل إجابتها على المواقع الإلكترونية لأنها شاملة وموحدة.

بينما تتطلب «الاستشارة» رداً متخصصاً ومفصّلاً حسب نوع السؤال المطروح، وأحياناً يكون السؤال مقيّداً ومرهوناً بمعلومات وبيانات خاصة من السائل، وهنا ستكون الإجابة خاصة ومقيدة كذلك، ومرهونة باحتياجات السائل، ومبنية على ضوء المعلومات التي تم طلبها منه للرد على استفساره، بحيث لا يمكن أن يعتمدها آخرون، لأنها لا تنطبق مع التفاصيل والمعلومات المرتبطة بهم، وهنا يسمى الأمر «استشارة»، ومن حق المستشار أن يطلب مقابلاً لها، كونها مهنته التي يمارسها من جهة، وكونها تأخذ جزءاً من عصارة خبراته وتجاربه في السوق.

تطرقت إلى هذا الموضوع لألفت نظر الكثيرين من الذين يرون أن «الاستفسار» و«الاستشارة» مفهوم واحد، ولأزيل اللبس بينهما، حتى يُعطى لكل ذي حق حقه، وحتى يعرف المتعامل كيف يسأل لمجرد السؤال والاستفسار، وكيف يسأل لطلب استشارة متخصصة مدفوعة، كون أهداف «الاستشارة» وأهداف «الاستفسار» مختلفة لكل منهما، فالهدف الأساسي من السؤال بغرض الاستشارة هو الحصول على توجيه أو إرشاد في موضوع معين ومحدد، يتطلب معلومات وتفاصيل محددة، تصلح لك ولا تصلح لغيرك، وتساعدك على اتخاذ قرارات مهمة، بينما الهدف الأساسي من السؤال لغرض الاستفسار فقط هو الحصول على معلومات بسيطة وعامة، مثل السؤال عن الموقع، أو الأسعار أو مساحة العقار وغيرها.

لذلك إذا طُلب منك دفع مقابل لسؤالك، فهذا يعني أنك تطلب «استشارة»، إما إذا تمت الإجابة بطريقة مختصرة فهذا يعني أنك طلبت «استفساراً».

النقطة التي أود أن أنبه لها في آخر الموضوع، أنه ليس كل استفسار يتبادر إلى ذهنك يجب أن تسأل عنه متخصصين، فهناك بعض الاستفسارات العامة تجد إجاباتها بسهولة على الإنترنت ومختلف المواقع العقارية الإلكترونية، لتوفير الوقت عليك وعلى المتخصصين، للتفرغ لأداء مهامهم الأخرى.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae