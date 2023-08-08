صناعة البناء ودور خدمات إدارة وتطوير المشاريع

يشير تقرير حديث عن قطاع البناء، إلى أن مشاريع البناء في منطقة الشرق الأوسط تتأخر مدة إنجازها وتسليمها بنسبة 83% عن موعدها المحدد بجداولها الزمنية الخاصة، أي ما يعادل السنتين تقريباً حسب التقرير، الذي أشار كذلك إلى أن قيمة المنازعات الخاصة بمشاريع البناء تكلف أكثر من ثلت إجمالي كُلفتها بما يعادل 154 مليون دولار.

هذه الإحصاءات تعكس التحديات التي تواجه صناعة البناء في المنطقة، ويمكن أن تكون هناك أسباب عدة لهذا التأخير، لكن في بعض الأحيان قد يكون السبب الرئيس في ذلك، ضعف التخطيط وسوء إدارة المشروع، وهذا أمر ملموس واقعياً، نحو 50% من تأخير إنجاز مشاريع البناء وحدوث منازعات عليها، سببه التخطيط الضعيف وسوء الإدارة، إلى جانب عدم الدراية الكاملة بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة في استخراج التصاريح اللازمة للبناء. حيث يواجه العديد من أصحاب المشاريع، صعوبات في التعامل وفهم القوانين والتنظيمات المحلية، ما يؤثر على التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد.

علاوة على ذلك، تواجه بعض المشاريع خصوصاً على صعيد بناء المساكن الخاصة، تحديات تقنية وهندسية تؤثر على عمليات البناء وتسبب تأخيراً في موعد التسليم، تتمثل في مواجهة صعوبات في توفير المواد اللازمة والمعدات المطلوبة في الوقت المناسب، وتأخير في عمليات التوريد بسبب ضعف التنسيق والربط بين الأطراف المسؤولة عن تنفيذ المشروع، إضافة إلى مشكلات أخرى في التصماميم والمخططات الهندسية للبناء.

كل هذه المشكلات إذا اجتمعت في آن واحد، بإمكانها التأثير على الكُلفة الإجمالية للمشروع ومضاعفتها وإثقال كاهل المالك، ولتجنب كل ذلك، فمن الأفضل لأصحاب مشاريع البناء الخاصة والملاك اللجوء إلى مؤسسات ومكاتب خدمات إدارة المشاريع وتطويرها، ذات خبرة واختصاص في المجال، والاستفادة من خدماتها في إدارة وتسيير مشاريع البناء وفق معايير مدروسة ومجربة لتحقيق الأهداف وإدارة التحديات المتعلقة بتطوير المشاريع العقارية.

تتولى هذه المكاتب، عملية إدارة المشاريع بشكل كامل، من بداية المشروع حتى التسليم، مع الإشراف على التخطيط الزمني والمالي وإدارة الموارد والتعامل مع العقود والمقاولين ومراقبة التقدم وحل المشكلات المتعلقة بالمشروع، والتعامل باحترافية مع المخاطر المحتملة وتقليل تأثيرها على تنفيذ المشروع، ما يسهم في تجنب التأخيرات غير المتوقعة والتكاليف الزائدة، وإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد والميزانية المحددة.

يمكن للمطورين والمستثمرين وأصحاب مشاريع البناء الخاصة، الاستفادة من الخبرة والمهارات المتخصصة في مجال خدمات إدارة وتطوير مشاريع البناء، لتحقيق نجاح واستدامة لمشاريعهم العقارية، ويتمحور الدور الرئيس لهذه الخدمات حول تحسين أداء قطاع البناء وتقليل التكاليف الناجمة عن التأخير والمنازعات، بفضل جهود التخطيط المكثفة والإدارة الفعالة التي تركز عليها لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في المشروع، وخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتنفيذ المشاريع بسلاسة وفي الوقت المحدد.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.