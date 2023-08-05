«ستبقى مصر العروبة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي».. كلمات من ذهب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مثمناً بها مشاركة 17 مليون طالب مصري من 35 ألف مدرسة في «تحدي القراءة العربي».

مهما كُتب عن مشروع «تحدي القراءة» فلن توفيه الكلمات حقه، فحين نكتب في هذه المساحة للتوعية بالقوانين وتسليط الضوء على جانب مهم ورئيس في حياة كل فرد، نتمنى أن تصل الرسالة للجميع، ولا يمكن أن يتحقق ذلك في مجتمعات لا تقرأ، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي تبناه سموه، ليس على أرض الإمارات فقط ولكن في جميع الدول العربية، لتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم وتوسيع آفاق أفكارهم، وترسيخ أهمية القراءة لديهم، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد، وتوسيع مداركهم.

تلقيت دعوة كريمة من معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، لزيارة هذا الصرح العلمي والثقافي العظيم.. تجولت بين رفوف المعرفة، منبهراً بما تضمه المكتبة من كنوز ثقافية نادرة، محدثاً نفسي بما توفره من فرص للنهل من العلم والمعرفة، وغذاء للروح، إذ تضم أكثر من مليون و100 ألف كتاب ورقي ورقمي بلغات عربية وأجنبية، فضلاً عن نحو 35 ألف صحيفة ورقية وإلكترونية عالمية، و500 من المقتنيات النادرة، وما يزيد على ستة ملايين رسالة علمية، ونحو 73 ألف مقطوعة موسيقية، و75 ألف فيديو، ونحو 13 ألف مقالة، وأكثر من 5000 دورية ورقية وإلكترونية تاريخية.

كباحث في القانون، لا يمكن أن أضل سبيلي هناك، فما أحلم به سوف أجده فيها، وكذلك غيري من الباحثين في مجالات شتى، وكذلك من الراغبين في النهل من الثقافة والمعرفة من بحر واسع.

لا تخفى إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أحد، ويكفي أن تذكر اسم دبي في أي محفل خارجي لترى أمارات الإعجاب لدى الجميع، لكن بعيداً عن السمعة العالمية في مجالات مثل الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة والخدمات، أرى أن ما يقدمه سموه للعالم في مجال المعرفة سيسجل بحروف من نور في التاريخ، إذ إنه لم يطلق فقط مشروع تحدي القراءة، لكنه يرعاه بشغف وحكمة، معززاً في نفوسنا جميعاً أهمية القراءة.

وحين شرعت دبي في تشييد مكتبتها العامة، أسستها وفق رؤية سموه، لتكون منارة للمعرفة، ومحطة ملهمة كفيلة ببناء أجيال واعية مثقفة لديها القدرة على الفرز وبناء المستقبل.

كعربي مقيم على أرض دولة الإمارات الحبيبة، تملكني الفخر عند زيارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وأعادت إلى ذهني ما قرأته حول تاريخ مكتبة الإسكندرية حين كانت قبلة لكل شغوف بالعلم والثقافة منذ آلاف الأعوام.

أتمنى أن ينتبه الجميع إلى قيمة الكنز الذي يقوم على رعايته رجال يليقون به، وندرك أن مكتبة محمد بن راشد مقصد لغذاء الروح، وصرح يستمد شموخه من عظمة اسمه.

محكم ومستشار قانوني