أنواع الشخصيات: الوسيط والمحامي

نكمل اليوم الحديث عن النوعين الآخرين في مجموعة الدبلوماسيين، وهما الوسيط والمحامي، شخصية الوسيط (كود INFP) شخصية هادئة، محافظة وخجولة إلى حد ما، دائماً ينظر أصحابها إلى الجانب الإيجابي لدى الناس، أحياناً يساء فهم مشاعرهم، وهم يشكلون 4% من البشر. يتمتعون بالابتكار والإبداع، ولذلك يعملون في مجال الفن والشعر والكتابة والتمثيل، حيث يستطيعون من خلال تلك القنوات التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، لديهم مهارات عالية في تعلم اللغات الأخرى، وربما يجيدون لغتين أو ثلاثاً، يستمعون لكثير من الناس، ولكن يتحدثون لعدد قليل، يستغرقون في التفكير والتأمل ويستمتعون بالتفكير الفلسفي والتخيلي، يعتبر ويليام شكسبير نموذجاً لشخصية الوسيط.

أصحاب شخصية الوسيط يتعاطفون مع قضايا الآخرين، ويمتازون بالكرم، ولا يقبلون أبداً أن يصعدوا على أكتاف الآخرين أو الإضرار بهم في سبيل تحقيق أهدافهم، من خصائصهم أيضاً التفتح والتسامح وعدم الحكم على الآخرين، ولا يلتفتون أبداً إلى أخطاء الآخرين، وهم أيضاً مثاليون أحياناً، أما عيوبهم فتتمثل في عدم منطقيتهم، حيث لا يركنون إلى المنطق أو العقل في التفكير بل يرون دائماً أن الحياة وردية، ولا يقبلون فكرة أن العالم مملوء بالأخطاء والنقص، أحياناً قد يكونون انعزاليين، ويفضلون عدم التواصل مع الآخرين خصوصاً عند وضعهم في بيئة جديدة عليهم، من السهل أن يفقدوا التركيز، ما ينعكس بالسلب على إنتاجيتهم، ضعفاء من الناحية العاطفية، ويحاولون بشتى السبل إظهار أنفسهم بصورة إيجابية تسعد الآخرين، كما أنهم دائمو النقد الذاتي.

النوع الرابع في هذه المجموعة هو شخصية المحامي (كود INFJ) نوع نادر، ويشكل أصحابها أقل من 1% من البشر، ولكن يتركون بصمة، ولديهم عزيمة وعزم لتحقيق ما يطمحون إليه، ولديهم قوة إرادة وآراء قوية في بعض الأحيان، لا يجدون صعوبة في التواصل مع الآخرين، ولكن قد ينسحبون فجأة، لذلك على من يتعامل معهم ألا يتفاجأ بهذا السلوك، من أكثر الشخصيات التي لا تقبل بالظلم، ولا أن يأخذ أحد شيئاً ليس من حقه، فليس لديهم أي تسامح تجاه الظلم. من أشهر الشخصيات التي تمثل هذا النمط «نيلسون مانديلا»، «مارتن لوثر كينج» والأم «تيريزا». تتشابه نقاط القوة جزئياً مع شخصية الوسيط في القدرات الإبداعية والابتكارية، ولديهم بصيرة عميقة وحدس أكثر من أي شخصية أخرى، يلتزمون بالمبادئ بحسم وإصرار شديدين، كما أن لديهم شغفاً شديداً بما يحبون ولديهم درجة عالية من الإيثار.

تتلخص نقاط ضعف أصحاب شخصية المحامي في أنهم حساسون جداً تجاه النقد، فهم لا يقبلونه، وقد يُشكل أرقاً كبيراً لهم، وسرعان ما يأخذون الجانب الدفاعي عند توجيه أي نقد لهم، يترددون جداً في أن ينفتحوا مع الآخرين، ولا يبوحون بمكنون صدورهم لأحد بسهولة، يسعون دائماً للكمال مما يسبب إزعاجاً لمن حولهم، من السهل أن يتركوا أنفسهم للإرهاق والاحتراق ونفاذ طاقتهم. ونلتقي الأسبوع المقبل مع مجموعة المنظمين.

• تتلخص نقاط ضعف أصحاب شخصية المحامي في أنهم حساسون جداً تجاه النقد، فهم لا يقبلونه، وقد يُشكل أرقاً كبيراً لهم.

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