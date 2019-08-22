- ماذا يحدث؟.. من أوصلنا إلى هذه المرحلة من التفاهات في التغريدات والاستخدام الخاطئ لـ«سناب شات»؟.. من يتعمق في عالم «السوشيال ميديا»، وبالتحديد «تويتر»، يدرك أننا في مرحلة حرجة تتطلب الهدوء ومراجعة العديد من الأمور، التي تسبب الإحراج لنا، وفي السياق نفسه مستخدمو «سناب شات»، إذ تم كشف العديد من الشخصيات التي تختفي خلف الأقنعة، وهي تدعي المثالية والنصح.

وجاء عكس ذلك في الكثير من «السنابات»، ومنهم من يتقاضى المال والهدايا من أجل أمور لا تفيد مجتمعنا، لذا يجب الكشف عن حقيقتهم.

الجميل في عالم «تويتر» هو التواصل مع كل المجتمع، سواء كان رياضياً أم غير رياضي، وهو بالأساس غير رسمي حتى لو كان موثقاً، لأن البعض يكتب ما يريده، وربما تكون «التغريدة» خاطئة والبعض منا لا يفهمها، خصوصاً من شخصيات معروفة في المجتمع.

الدعايات التي يفعلها مشاهير «السوشيال ميديا»، ويتقاضون عليها آلاف الدراهم في طريقها للانتهاء، لأن الكثيرين ملوا الدعايات التي ربما تكون مزيفة وغير صحيحة، والأسماء كثيرة من مشاهير «السوشيال ميديا».. نحن في وضع محزن، لأننا نمشي عكس السير تهمنا مصلحتنا الشخصية في المقام الأول، ولا ننظر إلى المصلحة العامة، والمضحك أن البعض كتب في «بروفايله»: «للدعاية والإعلانات دايركت خاص».

- أنديتنا أعدت العدة بتعاقدات قوية، سواء لاعبين أجانب أو مقيمين، وأعتقد أننا على موعد مع دوري ساخن وقوي هذا الموسم، فمعظم الأندية استغلت تسجيل المقيمين وسجلت أكثر من لاعب، واستغنت عن بعض اللاعبين المواطنين لأن عقودهم طويلة ورواتبهم كبيرة، المهم أننا نشاهد فرقاً تصارع على الصدارة، لأن هذا يصب في مصلحة الدوري الذي لابد أن يعود إلى قوته المعهودة، والتنافس يكون عنوان الدوري الإماراتي الذي اقترب من بداياته.

- متوقع حضور جماهيري ضعيف مطلع الموسم، لأن الحرارة مرتفعة، والرطوبة عالية، وأعتقد أن البداية في هذا التوقيت مناسبة، لأن علينا التعود على هذه الأجواء، والدخول في معترك الموسم الرياضي الطويل، والذي يريد المنافسة في كل البطولات عليه أن يمتلك دكة مميزة، وعنده نفس طويل، وأن يتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي كؤوس، وفي السياق نفسه على الجهاز الطبي معالجة المصابين أولاً بأول، لأن هناك ضعفاً واضحاً في الأجهزة الطبية لأنديتنا، واسألوا بعض اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات قوية بالموسم الماضي.

• متوقع حضور جماهيري ضعيف مطلع الموسم، لأن الحرارة مرتفعة، والرطوبة عالية.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.