دراسة: جرعة تنشيطية من لقاح فايزر تحمي من أوميكرون

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال باحثون إسرائيليون السبت إنهم وجدوا أن ثلاث جرعات من لقاح فايزر/بيونتك وفرت حماية كبيرة من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وقدمت فايزر وبيونتك قبل أيام نتائج مماثلة كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بسلالة أوميكرون.

وقارنت الدراسة، التي أجراها مركز شيبا الطبي والمختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، دماء 20 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر.

وقالت جيلي ريجيف يوشاي، مديرة وحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي للصحفيين: ”من تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد أوميكرون، في حين أن لديهم بعضا من القدرة في مواجهة (السلالة) دلتا“.

وأضافت: ”النبأ السار هو أن الجرعة التنشيطية تزيد (المقاومة للسلالة) بنحو مئة مثل. تقدم الجرعة التنشيطية حماية كبيرة. وهي أقل من قدرة التحييد في مواجهة دلتا بنحو أربعة أمثال“.

ويأتي البحث الإسرائيلي بعد دراسة من جنوب أفريقيا وجدت أن بإمكان السلالة أوميكرون أن تصيب الحاصلين على جرعتي اللقاح.

وأعلنت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية، الخميس الماضي، أن إعطاء الجرعات المعززة ”آمن وفعال“ بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الأخيرة.

وكانت الهيئة ذاتها توصي سابقا وقبل الإعلان الأخير، بالانتظار ستة أشهر قبل إعطاء الجرعات المعززة.

وقال ماركو كافاليري، رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة، التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها، إن ”التوصية الحالية هي أنه من المفضل إعطاء الجرعات المعززة بعد ستة أشهر (من الجرعة الأخيرة)“.

وأضاف: ”لكن البيانات المتوافرة حاليًا تفيد بأن إعطاء الجرعات المعززة آمن وفعال اعتبارًا من ثلاثة أشهر بعد التطعيم الأولي، في حال كانت هذه الفترة القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة“.



وجدد التأكيد أيضًا على أنه ”من المبكر جدًا القول ما إذا كان يجب تغيير تركيبات اللقاحات“ لمكافحة المتحورة أوميكرون.

وسبق أن أعلنت الهيئة الناظمة قبل فترة قصيرة أنها قد ترخص لقاحات معدلة لمكافحة المتحورة الجديدة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر إذا لزم الأمر.

وقال كافاليري: ”الشركات التي تطرح اللقاحات المضادة لكوفيد مطالبة بتقديم نتائج فحوصها المخبرية لتحديد مستوى تعطيلها لأوميكرون“.