اختفاء عريس مصري قبل زفافه بساعات

المصدر: مروة سليم - دبي

فوجئ أهالي قرية كفر الحطبة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية بغياب عريس قبل يوم من زفافه، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن العريس "وليد" كان متجها لأداء صلاة المغرب بالمسجد، ولكن بعد تغيبه وتأخره بدأت أسرته في البحث عنه ولم يعثروا عليه، ولم يجدوه بالبحث في الكاميرات داخل المسجد.

وقال أهالي القرية كما ذكرت "اليوم السابع" إنهم بدأو في البحث عنه في كل القرى المجاورة دون أي جدوى.

وأشار عمرو شقيق العريس إلى أن جميع إجراءات الفرح انتهت وتم تجهيز الشقة بالكامل، وتم عقد القران على عروسه منذ أسبوعين.

وقدم خال العريس بلاغا إلى مركز الشرطة يفيد باختفاء ابن شقيقته قبل يوم واحد من حفل زفافه في ظروف غامضة.

وأشار خاله إلى أنه كان يستعد لتجهيزات حفل الزفاف وقام بشراء بدلة الفرح والإحتفالات، لكن فجأة لم يعرف أحد مكانه حتى الآن، وكانت جميع التجهيزات متواجدة، وبسؤال جميع أقاربه أكد أنه لا يوجد أي مشاكل مع خطيبته تدفعه لذلك والجميع يتعجب من إختفائه بالرغم من أنه كان يستعد للفرح بقص شعره وقياس بدلة الفرح مع قيامه بنشر صوره عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وتفاجأ الجميع باختفاء العريس منذ انتهاء ليلة الحنة، وبدأت رحلة البحث من قبل أهالي القرية بمكبرات الصوت في جميع أنحاء المدينة ولم يتم العثور عليه حتى الآن.