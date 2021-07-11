مأساة في الإسكندرية.. "عفش الزوجية" سقط على رأسه فقتله!!

المصدر: مروة سليم - دبي

لقي عريس مصري مصرعه اثر سقوط رافعة الونش على رأسه هو وصديقه أثناء رفع أثاثه الجديد إلى وحدته السكنية قبل زفافه بساعات، وذلك كما ذكرت وسائل اعلام مصرية.

وشهدت منصات التواصل الإجتماعي في مصر أمس، موجة حزن واسعة بعد تداول صور وفيديو للحادث الذي وقع في منطقة السيوف شرقي محافظة الإسكندرية، وأودى بحياة العريس في لحظات بعد أن سقطت الرافعة من الطابق الخامس وهي محملة بالأجهزة الكهربائية الخاصة بمنزل الزوجية ليسقط العريس جثة هامدة بجانب صديقه "جبالي طارق" الذي كان يرافقه أثناء رفع الأثاث.

وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات حي شرق الإسكندرية، يفيد سقوط رافعة أثاث من احدى العقارات بشارع جميلة بوحريد مع جويد هانو.

وتبين أن ذراع الونش الذي يحمل الأثاث إلى أعلى سقط فجأة من الطابق الخامس ليسفر عن إصابة "العريس وصديقه"، وجرى نقلهما إلى المستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة هناك متأثرين بما جرى في الواقعة.

وانتابت الأهالي في الإسكندرية حالة حزن واسعة بعد الحاث حيث أطللق البعض على العريس المتوفي "عريس الإسكندرية".