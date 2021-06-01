تجنّبوا تناول هذه الأطعمة الصحية نيئة!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذر تقرير نشرته مجلة "إن في" الأوكرانية المتخصصة من تناول بعض الأطعمة نيئة لأن خطرها قد يكون جسيما على الجسم.

وحسب التقرير، فان البطاطا والباذنجان والفاصوليا والبيض ولحم الدجاج وأوراق الرواند والخمان الأسود وعجينة الطحين تسبب أضرارا متفاوتة على للجسم، فأكل البطاط نيئة وفقًا للأبحاث يمكن أن يسبب الانتفاخ ومشاكل في الجهاز الهضمي

لاحتوائها على نشويات مقاومة للهضم، حيث تحتوي البطاطا الخضراء أو المزروعة على مادة السولانين والشكونين؛ وهي سموم خطيرة يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والصداع والقيء.

اما الباذنجان فيحتوي النيئ منه على نفس مركب جليكوالكالويد مثل البطاطا النيئة (السولانين) لذا يجب طهيه قبل تناوله.

وقد حذر التقرير كذلك من أكل الفاصوليا نيئة قائلا ان أكل أربع إلى خمس حبات نيئة فقط كفيل بالاصابة بمرض خطير؛ إذ تحتوي الفاصوليا وخاصة الحمراء منها على مادة سامة تسبب عسر الهضم وأعراض مشابهة للتسمم.

وعادة ما تتحلل أثناء الطهي؛ لذلك، يجب نقع الفاصوليا وطهيها لمدة 10 دقائق على الأقل قبل التقديم. بالاضافة الى ضرورة عدم أكل البيض نيئا لاحتمالية احتوائه على السالمونيلا التي يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء.



ومن الأطعمة الأخرى التي يحددها التقرير ويحذر من تناولها لحم الدجاج وأوراق الرواند والخمان الأسود والعجينة النيئة.



وفي هذا الإطار حذر التقرير من تذوق العجينة النيئة أو إضافة الدقيق للأطعمة التي لا يمكن طهيها، مع التأكد من غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الدقيق.