شرب 5 أكواب من الشاي يوميا يحسن التركيز لدى كبار السن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل أن شرب الشاي يحسن وظائف المخ لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً.

وبينت الدراسة أن شاربي الشاي الذين يتناولون أكثر من خمسة أكواب في اليوم، أكثر تركيزا بالعموم، وأظهروا دقة وسرعة رد فعل أفضل يمكن أن تساعد في الأنشطة اليومية، مثل الخياطة أو قيادة السيارة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الشاي له فوائد صحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول، وقد يساعد في إنقاص الوزن.

وقال الباحث الدكتور إدوارد أوكيلو، في مركز أبحاث التغذية البشرية بجامعة نيوكاسل: "المهارات التي نراها محفوظة في هذه المجموعة من كبار السن، قد لا تكون فقط بسبب المركبات الموجودة في الشاي، ولكن قد تكون أيضا طقوس صنع إبريق من الشاي أو مشاركة محادثة على فنجان شاي".

ودرس الباحثون عادات شرب الشاي لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما، والذين يعيشون في منازلهم أو في أماكن إقامة مدعومة، ووجدوا أن أولئك الذين شربوا أكثر من خمسة أكواب من الشاي يوميا - مع الحليب أو بدونه - كان أداؤهم أفضل في بعض الاختبارات المعرفية.

وكان الباحثون يبحثون عن دليل على أن استهلاك الشاي يحمي من التدهور المعرفي.

ووجدوا أن ارتفاع استهلاك الشاي كان مرتبطا بشكل ملحوظ بمهارات انتباه أفضل، وسرعة نفسية في المهام المعقدة.

لكنهم لم يجدوا أي ارتباط بين استهلاك الشاي والقياسات العامة للذاكرة أو الأداء في مهام السرعة البسيطة.

ويقترح الباحثون أن النتائج تعني أنه يجب اعتبار الشاي الأسود كشيء قديم جدا في أي نظام غذائي يهدف إلى تحسين الانتباه والسرعة الحركية لدى كبار السن.