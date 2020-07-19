منظمة الصحة: زيادة قياسية في عدد الإصابات العالمية اليومية بـ"كورونا "

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجلت منظمة الصحة العالمية، امس السبت، زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغت 259848 حالة. وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وكانت المنظمة سجلت، الجمعة، 237743 إصابة جديدة.

وارتفع عدد الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايو .

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 14.1 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 602 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.