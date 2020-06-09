عرس عراقي يتحول إلى مأتم.. . أب يقتل ابنه العريس!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحوَل حفل زفاف شاب عراقي ، إلى مأتم عقب قتل والد العريس نجله بطريق الخطأ.

وقُتِل العريس إثر إقدام والده على إطلاق الرصاص في حفل زفافه تعبيرا عن الفرح الذي انقلب فجأة إلى مأساة بعد أن أصابته إحدى الرصاصات بالخطأ في منطقة الصدر، بالإضافة إلى إصابة 3 أطفال كانوا متواجدين في الحفل بجروح، حسب وسائل إعلام محلية.



ونقلت جثة العريس إلى دائرة الطب العدلي، في حين نُقِل الأطفال المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الحادث مساء الأحد الماضي في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، حين كانت عائلة العريس تحتفل بفرح ابنها وسط جموع غفيرة من الناس، رغم تأكيد الحكومة المحلية هناك منع جميع أنواع المناسبات منعا للتجمعات وخوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أعلنت مديرية شرطة كركوك ، إلقاء القبض على الأب، موضحة أن الرصاصة الطائشة اخترقت صدر العريس وقتلته على الفور.