متوسط فترة حضانة فيروس كورونا ومتى يكون الشخص معدياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة جديدة أجرتها كلية "جونز هوبكنز بلومبرغ" للصحة العامة إلى أن متوسط فترة حضانة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هي 5.1 يوما، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الأعراض ستظهر بشكل واضح خلال هذه الفترة، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

حيث تم فحص 181 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، وخلصت إلى أن فترة الحضانة المتوسطة للمرض هي 5.1 يوم، كما بيّنت أن 97.5 في المئة من المصابين بالفيروس ستظهر لديهم أعراض في غضون 11.5 يوما.

ويمكن التحقق من صحة الإصابة بالمرض خلال فترة الحجر الصحي الحالية التي تبلغ مدتها أسبوعين باعتبارها الفترة الزمنية المثلى لعزل النفس بعد التعرض للمشتبه فيه.

وتختلف فترة حضانة المرض عن الفترة التي قد يكون فيها الشخص معديا، وغالبا ما يشار إلى الوقت الذي يستغرقه التعرض الأولي للعدوى على أنه فترة كامنة للمرض ويمكن أن يكون ذلك أقصر زمنيا من فترة الحضانة.

في حين أن المرحلة التي تظهر فيها أعراض المرض غالبا ما تُعتبر المرحلة الأكثر انتقالا، في فترة السعال على سبيل المثال، فمن غير الواضح متى يصبح الشخص المصاب بفيروس كورونا الجديد معديا، غير أن هناك أدلة مستشهد بها في الدراسة الجديدة تشير إلى أن فترة المرض الكامنة أقصر من فترة الحضانة، لكن من غير المعروف بالضبط مدى إصابة الشخص المصاب خلال مرحلة الحضانة بدون أعراض.