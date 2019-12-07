مخاطر قلة وزيادة النوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اكتشف علماء جامعة كولورادو، في بولدر، أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبب مشكلات صحية للقلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية، ولهم نمط حياة صحي.

وقال المختصون إنهم، خلال الأبحاث التي استمرت سبع سنوات، درسوا نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ461 ألف شخص، أعمارهم بين 40 إلى 69 سنة، لم يصابوا أبداً بأزمات قلبية.

وقد اتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20%، مقارنة بمن ينامون بين ست إلى تسع ساعات. وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34%.

ويشير الباحثون إلى أن النوم، الذي يستمر بين ست إلى تسع ساعات، يخفض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرضين وراثياً للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.

علاوة على ذلك، تؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضاً في تطور الخلايا الملتهبة بنخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبب النوم لفترات طويلة في التهابات مختلفة بالجسم.