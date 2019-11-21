علاج للصداع يهدد الحمير بالزوال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "ذا غارديان"، أن نصف عدد الحمير في العالم أصبح مهدداً بالزوال بسبب ارتفاع وتيرة ذبحها تلبيةً للطلب المتزايد على تصنيع دواء صيني.

وتشير الأرقام الى أن الشركات الصينية المصنعة، تحتاج إلى 4.8 مليون من جلود الحمير سنوياً لإنتاج الدواء الذي يسمى ejiao والذي يستخدم في علاج حالات مرضية مثل الأرق والصداع والسعال.

كما حذّرت منظمة "دونكي سانكشواري" البريطانية من أن استمرار وتيرة الطلب الحالية من شأنه أن يؤدي إلى تراجع أعداد الحمير في العالم إلى النصف في غضون خمس سنوات، بعد انخفاضها بالفعل في البرازيل بنسبة 28 في المئة منذ عام 2007، وبنسبة 37 في المئة في بوتسوانا و53 في المئة في قيرغيزستان.

وذكرت المنظمة أنه يتم سرقة العديد من الحمير من مجتمعات تعتمد عليها في أعمالها اليومية من أجل هذه التجارة، ويتم نقلها في رحلات طويلة من دون توفير الطعام أو المياه لها، ما يؤدي إلى وفاة ما يصل إلى 20 في المئة خلال النقل وغالبًا ما يتم سحب الحمير من آذانها وذيولها.