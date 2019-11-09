توقعات بهطول أمطار غدا وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبو ظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما بوجه عام، وتظهر السحب على مناطق متفرقة من الدولة تكون ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب تكون مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحياناً خاصة مع نشاط السحب .

الموج في الخليج العربي يكون متوسطا يضطرب خلال نشاط السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 00:16 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 05:51 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب خلال نشاط السحب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:57 والمد الثاني عند الساعة 21:06 والجزر الاول عند الساعة 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 02:48 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 33 23 80 20

دبي 33 22 75 15

الشارقة 32 19 80 20

عجمان 31 22 70 15

أم القيوين 32 16 75 20

رأس الخيمة 31 17 85 15

الفجيرة 30 23 80 25

العين 31 21 60 20

ليوا 33 20 85 25

الرويس 31 23 75 30

السلع 31 23 75 25

دلما 30 25 80 50

طنب الكبرى 30 24 80 45

طنب الصغرى 30 24 80 45

أبو موسى 30 24 80 45 .