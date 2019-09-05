محمد بن راشد: الصحافي الحقيقي يبحث عن المعلومة في الميدان وينقلها بقلمه وعدسته للعالم

المصدر: دبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، بأكثر من 100 شاب وشابه من 19 دولة عربية مشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في مركز الشباب في أبراج الإمارات بدبي، والذي ينظمه مركز الشباب العربي لتدريب نخبة من المواهب الإعلامية العربية الشابة بالتعاون مع 40 مؤسسة إعلامية إقليمية ودولية.

وشدد سموه، خلال لقائه بالشباب المشاركين، على أهمية التزام الشباب بأخلاقيات مهنة الصحافة مع مراعاة القيم الإنسانية والأخلاقية التي وصفها بروح رسالة المهنة.

وقال سموه:" أنتم جميعاً تتحملون مسؤولية صورة وسمعة العالم العربي، ولابد أن ننتبه إلى المحتوى الذي نتفاعل معه وأن نلتزم بالمصادر الموثوقة، وأن نُعرف بإنجازاتنا العربية ونحافظ على إرثها ومكتسباتها. وأقول لكم أيضا أن موقع الصحافي هو الميدان؛ لنقل رسالة مجتمعه وللمساهمة في تنميته ونهضته.. الصحافي الحقيقي هو ذلك الذي يبحث عن المعلومة في الميدان وينقلها بقلمه وعدسته للعالم".

ودعا سموه المشاركين للاستفادة من الحضور الإعلامي الإقليمي والدولي الكبير في دولة الإمارات التي تستضيف في مدنها الإعلامية آلاف المؤسسات الإعلامية وآلاف الصحافيين والخبراء من مختلف أرجاء العالم، مؤكدا أن مركز الشباب العربي بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، قد فتح جميع الأبواب بالشراكة مع المؤسسات الإعلامية لإبداعات الشباب، وسيحرص على نقل الفائدة وتعميم التجربة وسيتبنى المواهب المبدعة ويوفر لهم كل الدعم اللازم.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

ويعد برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة المبادرة الأضخم لتطوير قدرات الشباب في مجال الإعلام والتي تسعى إلى تقليص الفجوة بين ما تطرحه معاهد وكليات الإعلام ومتطلبات سوق العمل، حيث يقدم سلسلة من ورش العمل والدروات التدريبية والمحاضرات على أيدي خبراء وصحافيين متمرسين، إلى جانب زيارات لعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، بما يساهم بتشكيل رؤية واضحة لمستقبل عملهم والتعرف بشكل عملي على آليات العمل الإعلامي والتعرف على التوجهات المستقبلية في القطاع.

ويشارك في النسخة الثالثة هذا العام إعلاميون شباب من عُمان، والمغرب، والعراق، والأردن، والسعودية، وتونس، وسورية، وجزر القمر، والكويت، والجزائر، والسودان، واليمن، والبحرين، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والإمارات، وليبيا.

ومنذ انطلاقته في العام 2017 نجح برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في إعداد وتأهيل وصقل مهارات أكثر من 300 شاب وشابة من طلبة كليات الإعلام في شتى أرجاء الوطن العربي، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية في المجال للمساهمة في تطوير قطاع الإعلام العربي.

كما ساهم البرنامج أيضاً في توفير العشرات من فرص العمل للمشاركين في عدد من المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات والمنطقة العربية.

وينظم مركز الشباب العربي هذا البرنامج بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية الرائدة، بمن فيها المجلس الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات وهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، و"توفور54" والمكتب الإعلامي لحكومي أبوظبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإضافة إلى مؤسسة تومسون رويترز، ومدينة دبي للإعلام، و"تويتر" و"فيسبوك" و"لينكدإن" و"غوغل"و"يوتيوب" وصحيفة الشرق الأوسط، والرؤية، و"ذا ناشونال".

كما يشارك في دعم فقرات البرنامج كل من سكاي نيوز عربية، ومؤسسة "بلومبيرغ" العالمية، و"سي إن إن" ومجموعة "إم بي سي" ومؤسسة "ايرونيوز" ومؤسسة دبي للإعلام، ووكالة الأنباء الفرنسية"اي اف بي" والجامعة الأميركية في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومؤسسة أبوظبي للإعلام وشركة "أميجنيشن" أبوظبي، وشركة "اكسنشر"، ومؤسسة هيكل ميديا وهرفارد بزتس ريفيو"، ومؤسسة "يوتيرن" ووكالة "أبكو ورلد وايد".