إلى مرضى ارتفاع ضغط الدم.. هذا الشاي المناسب لكم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصحت دراسة يابانية المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن، بتناول الأدوية الخاصة بهم، الى جانب تناول بعض أصناف الشاي كعلاج مكمل ومنها:

الشاي الأخضر- للشاي الأخضر خصائص عديدة مفيدة، فعادة يتم تناوله للتخلص من الوزن الزائد. ولكن الباحثين اكتشفوا أن تناول الشاي الأخضر بصورة منتظمة لفترة لا تقل عن 12 أسبوعا، يخفض مستوى ضغط الدم بمقدار 2-3 ملم عمود زئبق. علاوة على هذا يعتبر الشاي الأخضر مضادا للالتهابات.

شاي كركديه- كشفت نتائج دراسة جديدة أن مشروب شاي كركديه يخفض ضغط الدم، إذا تم تناوله يوميا لمدة لا تقل عن 6 أسابيع. وقد اتضح أن الانخفاض يشمل بالذات ضغط الدم الانقباضي. كما أن لهذا الشاي خصائص مضادة للسرطان.

شاي أولونغ- تجتمع في هذا الشاي الصيني، خصائص الشاي الأخضر والشاي الأسود. كما له ميزات عديدة تفيد في تعزيز صحة القلب لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة.