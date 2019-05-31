الطقس المتوقع خلال الأيام القادمة

المصدر: ابوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس خلال الأيام القادمة على النحو التالي:

غدا الجمعة سيكون صحوا بوجه عام وغائما جزئياً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت سيكون صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد سيكون صحوا بوجه عام. الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين سيكون رطبا صباحاً على السواحل وصحوا بوجه عام وغائما جزئياً على بعض المناطق الشرقية.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهاراً، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء سيكون صحوا ومغبرا أحياناً وتتكون بعض السحب شرقا بعد الظهر. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهاراً،

وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.