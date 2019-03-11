"ميلاد أسد الإمارات" يتصدر "تويتر".. "كل عام وضحكتك تسعد وطن بوخالد"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تصدر وسم #ميلاد_أسد_الإمارات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث هنأ آلاف المغردون من مختلف أنحاء الوطن العربي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في يوم ميلاد سموه الذي يوافق 11 مارس.

وأكد المغردون على أن يوم ميلاد سموه هو يوم فرح لكل الإماراتيين، مشيرين إلى أنه حقق العز والفخر للبلاد وأنه فعلا "أسد الإمارات" وحامي حماها.

فقال أحد المغردين: "كل عام والإمارات بكم بخير. إن يوم ميلاد أسد الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، هو ذاك اليوم الذى ولد نبض الإمارات وروح زايد الذى يتمتع بالقيادة والقدوة، وبمثابة رمز التواضع والطيبة، متمنين له عمراً مديداً زاخراً بالنجاح والعطاء و السعادة والصحة والازدهار"

كما نشر مغردون صورا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مراحل عمرية مختلفة مرفقينها بأجمل عبارات الحب والأمنيات له بالصحة والسعادة ودوام العز والقوة.

وقال أحد المغردين: "#محمد_بن_زايد #ميلاد_اسد_الامارات كل عام وانت فرحه شعب الامارات .. الله يحفظك لنا"

وقال آخر: "كـل عـام وهـيـبـتـك تـهـز جـبـال.. كل عام وضحتك تسعد وطن".

وقالت مغردة أيضا: "الناس تقولك كل عام وانت بخير ... وانا اقولك انت الخير لكل عام سيدي "

وأشاد بعض المغردون أيضا بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف. فقالت إحدى المغردات: "هيبة بلد... تهتف له شعوب وتقول: أنا أشهد إن زايد.. خلّف له ولد."

فيما تبارى بعض المغردون بكتابة الأشعار عن سموه في يومه هذا، فقال أحد المغردين:

"ما به قصيد في سموك كامله

الشعر عيّا ما يوفيك القصيد

تعجز وصوف اللي كتب وأنامله

تنصف سموّك بالشعر عمّا تريد

يا سيدي فيك القوافي شاعله

منبر جزيلات القوافي بك تسيد"

وقال آخر:

"يوم ميلاد أبوخالد نصير الديـن

إنولد فيه نخـوه قبـل يـولـد شيخ

أربع أركان فـي هاليوم محتـفلين

الفـخر والوفا والعـز والتاريخ".

ومن جانبها استشهدت إحدى المغردات ببيت شعر للنابغة الذبياني قال فيه: "فإنكَ شمسٌ والملوكُ كواكبٌ.. إذا طلعتَ لم يَبدُ منهن كوكبُ".