مشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات مضرة.. لهذا السبب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة أن مشاهدة التلفاز بشكل مفرط تؤثر على الذاكرة اللفظية لدى البالغين بشكل مباشر.

وتتبعت الدراسة 3600 شخص فوق سن الـ50 لمدة 6 سنوات، وتبين انخفاض المخزون اللغوي وتراجع الذاكرة بنسبة 8 لـ 10 بالمئة لدى أولئك الذين شاهدوا التلفاز لمدة تتجاوز 3 ساعات عن أولئك الذين قضوا وقتا أقل.

ويعتقد الباحثون أن الأمر مرتبط بكون أولئك الذين يقضون وقتا كبيرا بمشاهدة التلفاز ينقصهم التواصل الاجتماعي الامر الذي ينعكس سلبا على اللغة مع تراجع قدرات الذاكرة.

وتتأثر مهارات المفردات لدى الأفراد بالاستخدام، والكلمات هي واحدة من أول الأشياء التي تتأثر بمرض الزهايمر، وبذلك ينصح أن يقوم البالغون فوق سن الخمسين بأنشطة تتناقض مع المشاهدة التلفزيونية لإنعاش الذاكرة.

وأخذت الدراسة في الاعتبار تفسيرات محتملة أخرى لتدهور الذاكرة، منها نمط الحياة والسلوك، من قبيل المدة التي يمضيها الفرد في الجلوس والتريض.