أضرار قلة النوم وكثرته واحدة!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت نتائج دراسة أجريت في 21 دولة إن النوم ما بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم من أفضل وسائل حماية القلب من الأمراض. وإن النوم 9 ساعات أو أكثر يضر القلب ويزيد خطر الوفاة المبكرة مثل النوم أقل من 6 ساعات في اليوم.

النوم 9 ساعات في اليوم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17 بالمائة، وترتفع نسبة الخطر إلى 41 بالمائة مع زيادة ساعات النوم اليومية إلى 10 ساعات أو أكثر.

ونُشرت الدراسة في "يوروبيان هارت جورنال"، واعتمدت أبحاثها على بيانات 116 ألف شخص أعمارهم بين 35 و70 عاماً، من دول في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا.

وأظهرت النتائج أن النوم 9 ساعات في اليوم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17 بالمائة، وترتفع نسبة الخطر إلى 41 بالمائة مع زيادة ساعات النوم اليومية إلى 10 ساعات أو أكثر.

ووجد الباحثون أن أقل نسبة خطر على القلب لدى الفئة التي تنام بين 6 و8 ساعات في اليوم. وأن نسبة الوفاة المبكرة لدى هذه الفئة تبلغ 7.8 بالمائة، وترتفع إلى 8.4 بالمائة لدى من ينامون بين 8 و9 ساعات في اليوم.

وتبلغ نسبة خطر الوفاة المبكرة 10.4 بالمائة لدى من ينامون 9 إلى 10 ساعات في اليوم.