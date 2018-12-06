الطقس المتوقع في الدولة خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من الدولة.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الخميس إلى الإثنين - أن طقس اليوم سيكون رطبا، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الخميس إلى الإثنين - أن طقس " الجمعة " سيكون رطبا نسبيا صباحا على السواحل وغائما جزئيا يصبح غائما أحيانا خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية مع احتمال سقوط بعض الأمطار فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية، على البحر وسيكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " السبت " رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على المناطق الداخلية الغربية صباحا وغائما جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا شمالا مع انخفاض في درجات الحرارة فيما تكون الرياح شمالية غربية على البحر ويكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب ليلا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

أما يوم " الأحد " فهناك فرصة تشكل ضباب إلى ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا يصبح غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق والرياح شمالية غربية، على البحر فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.

وسيكون يوم الإثنين هناك فرصة تشكل ضباب إلى ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئي والرياح شمالية غربية على البحر فيما يكون البحر مضطربا في الخليج العربي ومضطربا إلى متوسط الموج في بحر عمان.