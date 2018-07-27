حريق يشل الحركة في إحدى محطات السكك الحديد الرئيسة في فرنسا

المصدر: باريس - أ ف ب

تعطلت حركة النقل الحديدي في محطة مونبارناس الكبيرة للقطارات في العاصمة الفرنسية ظهر الجمعة بسبب حريق، حسب ما افادت شركة السكك الحديد الفرنسية.

وأثر هذا التوقف على الكثير من المسافرين الذين يستخدمون القطار الجمعة وفي نهاية الاسبوع بشكل خاص حيث تتكثف الحركة من باريس واليها باتجاه غرب وجنوب غرب فرنسا، بسبب العطلة الاسبوعية.

ويعود سبب تعطل الحركة الى "حريق في مركز كهربائي تابع لشبكة نقل الكهرباء" بحسب ما اعلنت شركة السكك الحديد مضيفة ان "فرقنا التقنية بصدد التدخل" لاصلاح العطل.

ويوجد المركز الكهربائي قرب فرساي بضواحي باريس.

وكانت محطة مونبارناس شهدت عطلا قبل عام ادى الى توقف النقل في نهاية اسبوع ايضا.