اعفاء أبناء السياح من رسوم تأشيرة دخول الدولة خلال الصيف

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مجلس الوزراء أن تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة في السياحة العائلية يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة وذلك في أعقاب اعتماده لقرار إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

ويعكس قرار مجلس الوزراء مكانة دولة الإمارات في قطاع السياحة العالمي كوجهة تستقطب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 32.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك للاستمتاع بالمعالم التاريخية والخدمات الفندقية والسياحية إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والتراثية على مدار العام.

كما يأتي قرار مجلس الوزراء بإعفاء أبناء السياح من رسوم التأشيرة لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة وذلك في أعقاب إعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة حيث يسمح للسائح استخراج تأشيرة دخول معفية من الرسوم للأبناء ممن هم دون الثامنة عشرة عاما خلال فترة الإجازة الصيفية من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.