زووم.. على العالم

نداء الطبيعة

نافين كومار ■ الهند / التقطتُ هذه اللحظة الدرامية في صباح شتاءٍ مبكّر تحت ضبابٍ كثيف.

كان طائر الدرّاج الرمادي «جراي فرانكولين» واقفاً على فرع شجرة، يُصدر نداءً بصوتٍ عالٍ، بينما كان بعض الناس يشاهدون هذه اللحظة من مسافة بعيدة. لقد حان الوقت للاستماع إلى صوت الطبيعة وحماية تنوّعها، وهو أمر ضروريّ للحياة على الأرض، وإلّا فإن الكوارث الشديدة ستكون مؤذية جداً للبشرية.

جائحة «كوفيد» كانت مثالاً على التهديدات الكبيرة التي تقرع جرس الإنذار للبشر.

ألعاب نارية

مارسيو كابرال ■ البرازيل / صورةٌ لحقل زهور «بيبالانثوس» البرية، وهي زهرة نادرة تنمو في أماكن قليلة فقط في «سيرادو» - السافانا البرازيلية.

يمكن أن تعكس هذه الزهرة الضوء عند تصويرها وكأنها هي التي تُشعُّ نوراً، لذا أثناء شروق الشمس وغروبها، تتوهّج هذه الزهور لتخلق تأثيراً سحرياً آسِراً للألباب.

يُطلق على هذه الزهرة اسم Semper Viva (الخالدة)، لأنه بعد حصادها وتجفيفها، يمكنها أن تصمد وقتاً طويلاً دون أن تفسد أو تفقد لونها ورونقها.