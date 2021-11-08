الطلاب يقولون «كلمتهم» في «إكسبو»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

قدّم طلاب مدارس من أنحاء الدولة استعراضات فنية لافتة، أمس، وسط احتشاد عدد كبير من المتابعين في ساحة الوصل، التي تمثل قلب «إكسبو 2020 دبي». وأثارت الاستعراضات إعجاب الجمهور، خصوصاً أن الطلاب ألّفوا قصصها وصمّموها وأخرجوها بأنفسهم، بإشراف معلميهم وإداراتهم المدرسية، قبل أن يقدّموها كجزء من برنامج «إكسبو 2020 دبي» لنجوم المستقبل. ويوفر البرنامج فرصة استثنائية للطلبة في دولة الإمارات لأداء عروضهم، وليكونوا جزءاً من الحدث العالمي الاستثنائي.

كما يتيح للطلبة وعائلاتهم استعراض مواهبهم أمام جمهور متنوع، ينتمي إلى ثقافات من كل

أنحاء العالم، ليكون لهم دور فاعل في الحدث العالمي الأبرز، من خلال ما يعيشونه من تجارب وما يشاركون به من فعاليات وأنشطة.

وتنوعت العروض المقدمة ما بين لوحات فنية غنائية وأخرى تراثية راقصة، وشارك فيها طلبة من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وحمل الطلاب علم الدولة، وارتدوا ثياباً تراثية، أو تحاكي ألوان العلم، فيما عكست لوحاتهم واستعراضاتهم مدى الانسجام الذي يعيشه أبناء الثقافات المختلفة المقيمة على أرض الإمارات.

ويدعو المعرض المدارس للمشاركة في فعالياته وأنشطته الثقافية المختلفة عبر تقديم عروض حية، من إعداد وأداء طلابها، تتمحور حول موضوعات «إكسبو 2020» وروحه، وتعكس القيم الإماراتية.

وتسهم المشاركة في إلهام الجيل المقبل، إذ تثير فضول الطلاب وتعزز حسّهم النقدي، وتدفعهم نحو البحث والاطلاع وتغذية مخيلتهم، وتالياً تنمية وعيهم.