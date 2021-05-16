بالصور.. بهجة العيد في عيون الصغار

المصدر: الإمارات اليوم

أجواء فرح وسعادة حقيقية رسمها عيد الفطر المبارك في عيون الجميع بالإمارات، بعد أيام استثنائية وظروف خاصة.

عدسات «الإمارات اليوم» ترصد لقطات البهجة، خصوصاً في عيون الصغار الذين ينتظرون بشوق أكبر هذه المناسبة السعيدة، ويعدّون الأيام من أجل «العيدية»، والخروج إلى الصلاة برفقة الكبار وسط التكبيرات والأجواء الجميلة، والانطلاقة إلى الحدائق والمتنزهات ومراكز التسوّق ووجهات المرح المتعددة في كل أنحاء الإمارات التي تحرص على إسعاد الجميع، وسط أجواء من التقاليد الأصيلة بالمناسبة العزيزة.