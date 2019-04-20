جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك «خورفكان» طريق الشارقة - خورفكان، البصمة الجديدة والعلامة الفارقة في تاريخ البنية التحتية الإماراتية حيث تمرّ الطريق الجديدة بطول 87 كيلومتراً، بخمسة أنفاق أطولها 2700 متر وهو نفق «السدرة»، الأطول في الشرق الأوسط، وأقصرها نفق «الساحة» بطول 300 متر. كما تمت إعادة ترميم برج الرابي المطل على مدينة خورفكان ويتميز بشكله المتعدد، وبرج العدواني المطل على بحر العرب ذي الشكل الفريد، وكان يستخدم كمنارة لدخول الخليج العربي. تصوير: يوسف الهرمودي صورة التاريخ: 20 أبريل 2019 ، طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App