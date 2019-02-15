جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك «أضواء الشارقة» تحت شعار «الثقافة والعائلة» تستضيف مدينة الشارقة مهرجان أضواء الشارقة في دورته التاسعة، التي يدمج فيها فنانون عالميون ومحليون إبداعاتهم مع الضوء، على أبرز الصروح العمرانية في الشارقة، في 17 موقعاً مختلفاً، حيث دمجت العروض بين التراث العربي والمحلي والفنون المعاصرة، ويستقطب المهرجان الآلاف من الزوار من مختلف الإمارات، للاستمتاع بالعروض الفنية الممزوجة مع الموسيقى الراقية. تصوير: أشوك فيرما وأسامة أبوغانم صورة التاريخ: 15 فبراير 2019 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App