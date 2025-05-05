ردّ من «طرق دبي»

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رداً على الشكوى التي نُشرت، الأسبوع الماضي، حول ملاحظات أهالي منطقة العوير الأولى بشأن أعمال الرصف، أنها تعمل على تنفيذ مداخل لمنطقة العوير ومخارج لها من جهة شارع الإمارات، إضافة إلى طريق جديد بطول نحو 17 كيلومتراً، وسيتم البدء في تنفيذ الطرق التجميعية في منطقة العوير الأولى عام 2027، على أن يبدأ تنفيذ الطرق الداخلية في عام 2028، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الخدمات التي تنفذها حالياً الجهات الخدمية المختصة.

سياحة

اقترح سكان في مدينة العين تطوير مدينة ألعاب الهيلي ومتنزه عين الفايضة السياحي، لما تحويه هذه المنتزهات من مقومات سياحية تجذب الزوّار والسياح من مختلف الأعمار، خصوصاً العائلات.

عربات

لاحظ سكان منطقة «ديسكفري غاردنز» بمنطقة جبل علي في دبي، إهمال عربات تسوق على الأرصفة وفي مواقف عامة وعند مداخل بنايات سكنية، ما يشوه المنظر الحضاري للمكان، ويحرم آخرين من خدمتها، ودعا الشاكون الجهات المعنية وإدارات مراكز تسوق إلى تكثيف حملات التوعية بمثل هذه السلوكيات السلبية، ووضع ضوابط لمنع خروج العربات من حيز المركز التجاري.

نفايات

شكا سكان بمنطقة الراشدية في عجمان رمي بعض النفايات والقمامة في أماكن غير مخصصة لها، ما يشوه المظهر الحضاري للمكان، ويضر بالصحة العامة والبيئة، ودعا السكان الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتكثيف حملات التوعية على المخالفين، للحد من هذه السلوكيات السلبية.